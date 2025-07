Borsa | Europa indecisa Francoforte -0,99%

Le borse europee si sono concluse con direzioni contrastanti, riflettendo un clima di incertezza tra gli investitori. Londra ha registrato un leggero progresso, mentre Parigi ha recuperato terreno, restando sostanzialmente invariata. Francoforte, invece, ha chiuso in calo, segnalando una certa debolezza nel cuore dell’economia continentale. In questo scenario di volatilità , le prossime mosse del mercato saranno cruciali per comprendere la direzione futura delle finanze europee.

Le Borse in Europa prendono direzioni diverse sul finale di seduta. Londra chiude in rialzo dello 0,28%, Parigi recupera e si porta sulla parità (-0,04%), Francoforte invece resta debole, in calo dello 0,99 per cento.

