Strage di Bologna condanna definitiva all' ergastolo per l' ex terrorista nero Paolo Bellini

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per l’ex terrorista Paolo Bellini - La lunga attesa si è conclusa: la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini, ex terrorista di Avanguardia Nazionale, responsabile della strage di Bologna del 1980.

Con una sentenza a suo modo storica i giudici della sesta sezione della Cassazione hanno condannato all'ergastolo in via definitiva l'ex esponente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per la strage di Bologna. Ci sono voluti 45 anni, ma oggi è stata scritta

