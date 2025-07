Castelli di sabbia o zaino in spalla | mandaci gli scatti più belli dell’estate

L’estate è alle porte e la voglia di catturarne l’essenza è infinita! Che siano castelli di sabbia o avventure zaino in spalla, vogliamo vedere il vostro modo di vivere questa stagione indimenticabile. Partecipate al nostro contest fotografico inviando gli scatti più belli dell’estate: il mare, la montagna, i viaggi o i momenti di relax nei nostri angoli di paradiso. Mostrateci cosa rende speciale questa estate!

IL CONTEST FOTOGRAFICO. L’estate, in tutto il suo calore, si fa sentire: aspettiamo i vostri scatti più belli dal mare, dalla montagna, dai viaggi, dalle nostre valli o dai luoghi in cui state trascorrendo qualche giorno di riposo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Castelli di sabbia o zaino in spalla: mandaci gli scatti più belli dell’estate

In questa notizia si parla di: belli - scatti - estate - castelli

Sony World Photography Awards . Da Nelson a Pizzi, gli scatti più belli - Immergetevi nel mondo mozzafiato della fotografia con la mostra dei Sony World Photography Awards, che quest'anno approda al Museo Diocesano di Milano, portando a luce gli scatti più belli e significativi del panorama internazionale.

Che finesettimana pieno di emozioni! ? Ripercorriamo i momenti più belli della prima serata: quella del Palio dei Bambini. Un grazie per gli scatti del Fotoclub Diaframmazero; un plauso ai piccoli atleti per aver dato prova di coraggio e spirito sportivo; Vai su Facebook

Castelli di sabbia o zaino in spalla: mandaci gli scatti più belli dell’estate; Wiki loves monument. Premiate le più belle foto al patrimonio italiano del 2024: vincono i castelli; La nostra storia in... regalo. Cinque cartoline d’epoca.

Castelli di sabbia o zaino in spalla: mandaci gli scatti più belli dell’estate - L’estate, in tutto il suo calore, si fa sentire: aspettiamo i vostri scatti più belli dal mare, dalla montagna, dai viaggi, dalle nostre valli o dai luoghi in cui state ... Lo riporta ecodibergamo.it

I castelli più belli di Puglia da visitare: ecco quali e dove sono - Magari si potrebbe provare con un giro in bicicletta? Riporta quotidianodipuglia.it