Questi figli di… Isola dei Famosi per il naufrago finisce male | Ecco cosa mi fanno

Anche oggi, puntuale subito dopo il Tg5 delle 13, è andata in onda una nuova puntata del daytime de L'Isola dei Famosi, offrendo agli spettatori uno sguardo sulle ultime ore dei naufraghi in Honduras prima della finalissima. In un clima di apparente calma e attesa, i concorrenti hanno cercato di godersi gli ultimi momenti sull'isola, tra battute, riflessioni e inevitabili disagi. Durante un momento di relax, Mario Adinolfi ha osservato ironicamente che il solo ad aver trovato un angolo decente per passare la notte è stato Omar Fantini: " Lui si è accaparrato il lotto migliore dell'isola ". Una fortuna, almeno in apparenza.