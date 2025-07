Le notizie di scienza della settimana

Le rocce più antiche, le orche che si puliscono a vicenda, si muore meno di infarto: l’attualità scientifica, in breve. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana

In questa notizia si parla di: notizie - scienza - settimana - rocce

Le notizie di scienza della settimana - Scopri le ultime novità dal mondo della scienza con il nostro resoconto settimanale. Esplora gli impatti della pesca eccessiva, le sorprendenti “allucinazioni” delle intelligenze artificiali e il ritorno sulla Terra di una sonda sovietica in orbita dal 1972.

Trovati microbi vivi sigillati all'interno di una roccia da 2 miliardi di anni; di marzo 2025; Una roccia marziana fa discutere i geologi.

Eccezionale scoperta in Canada, le rocce più antiche del mondo sono in Quebec e hanno 4,16 miliardi di anni - Si trovano nella cintura di Nuvvuagittuq, in Quebec e risalgono all’Eone Hadeano, la prima epoca della storia geologica terrestre. Come scrive msn.com

Scienza - Internazionale - Le notizie di scienza della settimana I primi dinosauri comparsi sulla terra, il rapporto desecretato sul Covid- Si legge su internazionale.it