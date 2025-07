Denver sacrifica Porter jr | conti sistemati e Jokic avrà Cam Johnson e Bruce Brown

I Denver Nuggets si preparano a un nuovo capitolo, sacrificando Porter Jr. per consolidare la squadra con conti sistemati e l’arrivo di Jokic, Cam Johnson e Bruce Brown. Un futuro più brillante si dipinge all’orizzonte, grazie a queste importanti novità. Con due nuovi volti di grande valore, i Nuggets puntano a scrivere un’altra pagina gloriosa della loro storia, offrendo speranze e entusiasmo ai tifosi.

Futuro molto più roseo per i Nuggets che si presentano con tantissime novità. E arrivano due giocatori che saranno molto preziosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Denver sacrifica Porter jr: conti sistemati e Jokic avrà Cam Johnson e Bruce Brown

