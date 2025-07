Borsa | Europa indecisa Francoforte -0,99%

Le Borse europee chiudono un'ora di volatilità con trend divergenti: Londra in rialzo, Parigi stabile e Francoforte in leggero calo. Un quadro che riflette l’incertezza degli investitori davanti a segnali contrastanti e variabili economiche. Mentre il mercato si adatta a nuove dinamiche globali, uno sguardo attento ai prossimi movimenti diventa fondamentale per cogliere opportunità e gestire i rischi. La conclusione della seduta lascia aperti molti interrogativi su ciò che ci attende.

Le Borse in Europa prendono direzioni diverse sul finale di seduta. Londra chiude in rialzo dello 0,28%, Parigi recupera e si porta sulla parità (-0,04%), Francoforte invece resta debole, in calo dello 0,99 per cento.

Borsa: l'Europa chiude cauta, Francoforte +0,31% - Le Borse europee chiudono la giornata all'insegna della cautela, con Parigi e Francoforte in crescita, rispettivamente dello 0,3% e dello 0,31%.

