Pulmino con 21 bambini a bordo si ribalta | guasto ai freni

immaginare che quella giornata, così ricca di entusiasmo e innocenza, si trasformasse in un incubo a causa di un guasto ai freni. La sicurezza dei bambini è sempre la priorità assoluta, e in momenti come questi emerge il valore di prontezza, professionalità e solidarietà. Un evento che ci ricorda quanto sia fondamentale prevenire, intervenire e supportare chi si prende cura dei più piccoli in ogni circostanza.

Una mattina come tante, fatta di occhi che brillano, zaini troppo grandi e sogni da condividere tra amici. Quella che doveva essere una semplice gita si trasforma, in un battito di ciglia, in qualcosa che nessuno avrebbe mai voluto vivere. L’aria era piena di risate e piccoli segreti sussurrati, mentre il pulmino si arrampicava tra curve e salite, con l’autista che provava a stemperare l’emozione raccontando qualche storia. Nessuno poteva immaginare che da lì a poco tutto si sarebbe fermato, lasciando spazio solo al rumore della paura. >> Follia in strada: 36enne noleggia una Porsche, sfreccia ad altissima velocità e poi è puro choc. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: pulmino - bambini - bordo - ribalta

Pulmino con a bordo un gruppo di bambini si ribalta a Palermo. Alcuni sono feriti - Un incidente scuote Palermo: un pulmino con bambini si è ribaltato in via Ruffo di Calabria, causando traumi e spavento.

Incidente a Baida, si ribalta uno scuolabus con diversi bambini a bordo; Incidente Palermo, pulmino con 21 bambini si ribalta: ferita un’educatrice; Pulmino con a bordo un gruppo di bambini si ribalta a Palermo. Alcuni sono feriti.

Palermo, si ribalta un pulmino con bambini a bordo: quattro feriti - PALERMO – Un pulmino che trasportava un gruppo di bambini si è cappottato in via Ruffo di Calabria, a Palermo. livesicilia.it scrive

Pulmino si ribalta a palermo con 21 bambini a bordo per un guasto ai freni: tre piccoli feriti - Un pullmino con 21 bambini si ribalta in via Ruffo di Calabria a Baida, Palermo, per un probabile guasto ai freni; vigili del fuoco e 118 intervengono rapidamente evitando conseguenze gravi. Lo riporta gaeta.it