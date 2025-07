Lanciano oggetti contro i passanti poi aggrediscono gli agenti | due arresti

Una notte di tensione a Bagnacavallo, dove tre cittadini tunisini in stato di alterazione hanno scatenato il caos, lanciando oggetti e aggredendo gli agenti della Polizia Locale. Due sono stati arrestati, uno denunciato, e tre agenti hanno riportato ferite. Un episodio che evidenzia l’importanza di intervenire prontamente per garantire la sicurezza pubblica e ripristinare la pace nel centro storico.

Bagnacavallo (Ravenna), 1 luglio 2025 – Due tunisini tratti in arresto, un loro connazionale denunciato, tre agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna che hanno riportato lesioni. E’ il bilancio della notte assai movimentata registratasi nel centro storico di Bagnacavallo. Nella tarda serata di ieri (lunedì) tre cittadini di nazionalità tunisina, in evidente stato di alterazione, hanno iniziato a urlare e a lanciare oggetti in direzione dei passanti. La segnalazione alla Polizia locale della Bassa Romagna ha permesso un intervento tempestivo e risolutivo. In pochi minuti, infatti, sono giunte sul posto due pattuglie, supportate da una terza poi sopraggiunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it