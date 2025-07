Ascolti TV 1 luglio 2025

Scopriamo insieme i dati Auditel della prima serata di martedì 1 luglio 2025, un momento di grande interesse per il panorama televisivo italiano. Analizzeremo le performance delle principali reti e le preferenze degli spettatori in questa calda estate. Restate con noi per conoscere tutte le tendenze e i numeri che hanno segnato la serata, perché ogni dato racconta una storia interessante del nostro intrattenimento quotidiano.

Ascolti TV 30 giugno 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di martedì 1 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Martedì 1 Luglio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 1 luglio 2025. Ascolti TV prima serata – Martedì 1 Luglio 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Martedì 1 luglio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Un amore regale Rai 2 Storie al bivio Rai 3 Kilimangiaro Rete 4 È SEMPRE CARTABIANCA Canale 5 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – REAL MADRID – JUVENTUS Italia 1 . 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 1 luglio 2025

