LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set!

L’emozione è alle stelle mentre Flavio Cobolli domina il primo set contro Zhukayev a Wimbledon 2025, conquistando un meritato 6-3. La sua performance brillante e determinata fa sperare in un’esito positivo per l’azzurro. Restate con noi: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e seguire ogni punto di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E CHIUDE FLAVIO COBOLLI!!! In 30? l’azzurro conclude la prima frazione sul 6-3 in maniera autorevole. Dopo aver cancellato due palle break in apertura, il romano ha gestito perfettamente i turni alla battuta ed è stato concreto in risposta. 40-30 Seconda di servizio solida di Cobolli ed errore in risposta del kazako. 30-30 Strappa ancora col dritto a sventaglio Cobolli, su una palla non impossibile. 30-15 Rovescio lungolinea in rete del kazako, Cobolli ringrazia. 15-15 Strappa col servizio Cobolli, su una palla che rimbalzava poco. 15-0 Ace a uscire da destra per Cobolli, che sta variando gli angoli in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set!

