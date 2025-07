Calciomercato Parma muro per il difensore Leoni! Quelle big sono interessate ma i gialloblu hanno un piano

Il calciomercato del Parma si scalda con Giovanni Leoni, giovane talento che sta catturando l’attenzione delle grandi squadre. Le interessate sono molte, ma i gialloblù hanno un piano ben preciso per blindare il loro gioiello. La corsa al difensore si fa sempre più avvincente, e il futuro di Leoni potrebbe riscrivere le strategie di mercato. Restate sintonizzati: le sorprese non sono finite.

Calciomercato Parma: Leoni al centro dell’interesse delle big, ma il club resiste. Ecco le novità importanti Il calciomercato Parma si infiamma attorno a un nome sempre più centrale nelle cronache sportive: Giovanni Leoni. Il giovane difensore centrale classe 2006, protagonista di una stagione sorprendente, è diventato uno dei profili più richiesti dalle big del calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, muro per il difensore Leoni! Quelle big sono interessate, ma i gialloblu hanno un piano

