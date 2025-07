Strage di Bologna le reazioni politiche alla condanna di Bellini Schlein | La matrice fascista ora è scritta sul marmo

La sentenza della Cassazione sulla strage di Bologna, che conferma l’ergastolo a Bellini, spalanca finalmente le porte alla verità. Elly Schlein, segretaria del Pd, sottolinea come “la matrice fascista sia ora scritta sul marmo”, chiarendo con forza il legame tra passato oscuro e giustizia. Questa decisione rappresenta un passo decisivo nel riconoscimento delle responsabilità e nella memoria collettiva, portando avanti il cammino verso la verità e la giustizia.

La matrice fascista della strage di Bologna “è finalmente scritta sul marmo di una sentenza passata in giudicato”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein dopo la decisione della Cassazione che ha confermato l’ergastolo a Paolo Bellini, il quinto ex terrorista nero condannato in via definitiva per la bomba del 2 agosto 1980 dopo Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Schlein parla di una “ sentenza storica per Bologna e per tutta l’Italia”: “Si fa luce anche in sede giudiziaria su una delle pagine più oscure della storia della nostra Repubblica, scritta dal terrorismo fascista insieme a organi dello Stato deviati e alla loggia P2, con intento eversivo per colpire le istituzioni democratiche”, afferma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Bologna, le reazioni politiche alla condanna di Bellini. Schlein: “La matrice fascista ora è scritta sul marmo”

