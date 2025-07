Euronext in trattativa per la borsa di Atene 2

Euronext si prepara a conquistare la Borsa di Atene, un passo che potrebbe significare una svolta significativa per il mercato greco. La nota diffusa dal circuito paneuropeo, controllato dalla Borsa di Parigi, evidenzia la forte fiducia nell’economia greca e nel suo potenziale di crescita all’interno dell’Eurozona. Questa trattativa riflette la volontà di rafforzare l’integrazione dei mercati europei, aprendo nuove prospettive per gli investitori e per la stessa Grecia. Tuttavia, come sottolineato da Parigi, nulla è ancora definitivo.

L'interesse per la Borsa di Atene (Athex) - si legge in una nota diffusa dal circuito paneuropeo che fa capo alla Borsa di Parigi e che controlla anche Piazza Affari - riflette la forte fiducia di Euronext nello sviluppo dell' economia greca e del potenziale di crescita proveniente dall'ulteriore integrazione del mercato dei capitali greco nell' Eurozona e nell' Unione Europea. "Non c'è nessuna certezza - sottolinea Parigi - che in questa fase i negoziati possano sfociare in un accordo o a una transazione oppure al lancio di un'offerta concreta". Euronext per questo conferma che "si atterrĂ ai criteri di disciplina finanziaria e investimento definiti nel proprio piano strategico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euronext in trattativa per la borsa di Atene (2)

