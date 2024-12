Nerdpool.it - Superman: nel trailer il primo sguardo ai diversi eroi presenti nel film

A luglio, i fan della DC si sono entusiasmati quando è stato annunciato ufficialmente che ildidiretto da James Gunn aveva ingaggiato la star di Alien: Romulus, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific e Nathan Fillion in quello di Guy Gardner/Lanterna Verde. Da allora, però, i dettagli reali su come gli iconicisarebbero apparsi nelsono stati pochi, lasciando i fan in trepidante attesa. Ora l’attesa è finita. Finalmente abbiamo ilaglineldi.Nel nuovosi possono vedere brevemente Mister Terrific e Hawkgirl, oltre a Guy Gardner. Sebbene si tratti di brevi scorci, essi offrono non pochi spunti ai fan, in particolare per quanto riguarda Guy Gardner. Ilato rivela che l’eroe ha la sua classica acconciatura a scodella e lo vediamo anche usare il suo anello di Lanterna Verde.