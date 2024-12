Terzotemponapoli.com - Radio Goal -Napoli, Neres può fare bene sia a sinistra che a destra. Sul sostituto di Buongiorno…

Montezine, De Giovanni, Giubilato, Monti, Ventura, Compagnoni e Portanova sono intervenuti a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Fabio Cesar Montezine, allenatore dell’Al-Rayyan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKiss.it: “giocatore molto forte che puòsia ache a. Anche se credo che lui si senta più a suo agio giocando aper poi rientrare sul suo piede forte e calciare a rete.rispetto a Kvara ha una tendenza maggiore ad accentrarsi e provare a servire assist per i compagni. Deldi Conte mi piace tutto: fino ad un paio di giornate fa era primo in classifica nonostante le tante difficoltà che ha avuto all’inizio della sua avventura come allenatore degli azzurri.