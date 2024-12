Ilrestodelcarlino.it - Raccolta differenziata: Bologna la città più virtuosa

, 19 dicembre 2024 –si conferma una delle miglioriper la gestione dei rifiuti urbani. Infatti, dal rapporto dell’Ispra vediamo come i dati sullanellasiano cresciuti esponenzialmente, passando dal 63,2% del 2022 al 72,9% del 2023. Risultati quindi ottimi per ladelle Due Torri, che è la prima con popolazione che conta più di 200.000 abitanti a superare l’obiettivo fissato a livello nazionale del 65%. Guardando a livello nazionale, quasi il 71% dei comuni ha raggiunto questa percentuale e, nell’ultimo anno, l’88,3% supera la soglia del 50%. I dati a livello nazionale A livello nazionale, le percentuali più alte si registrano in Veneto (77,7%) e in Emilia-Romagna (77,1%). Seguono Sardegna (76,3%), Trentino-Alto Adige, (75,3%), Lombardia (73,9%) e Friuli-Venezia Giulia (72,5%).