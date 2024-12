Putin | Siamo vicini a nostri obiettivi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.35 La Russia si "sta muovendo" verso i principali"delineati all'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina". Lo ha detto il presidente russonella conferenza stampa di fine anno. "Lungo la linea del fronte si stanno verificando avanzamenti"."Libereremo il Kursk". E sfida l'Occidente sui missili Oreshnik:"Scelga obiettivo. Lo lanceremo,cerchino d'intercettarlo". Perinfine la situazione economica è stabile."Economia russa è crescu-i ta dell'8% in due anni". L'inflazione alta è "segnale d'allarme" non grave.