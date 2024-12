Tvplay.it - Pioggia di milioni Inter, Marotta gongola: il dato certifica una cosa

Leggi su Tvplay.it

L’di Simone Inzaghi si prepara al match di Coppa Italia, ma nel frattempo arriva unchequanto può accadere in termini economici.Questa sera, alle ore 21:00, l’di Simone Inzaghi se la vedrà in Coppa Italia con l’Udinese e scenderà in campo per fare del proprio meglio in una nuova competizione. Nel frattempo, è però arrivato anche unche fa riflettere e che, soprattutto, fa gioire Beppee tutto il club nerazzurro.diin arrivo? Ecco le ultimissime in tal senso.di: iluna(LaPresse) – Tvplay.itL’questa sera scenderà in campo probabilmente parecchio rimaneggiata, almeno stando alle probabili che danno dal primo minuto giocatori come Josep Martinez, Tajon Buchanan, Marko Arnautovic, Mehdi Taremi.