Perché ho lasciato Shaila Lorenzo lo confessa a Eva e tutti scoprono la verità

Spolverato eGatta movimentano le dinamiche del Grande Fratello. A colpire è la rapidità con cui il rapporto tra i due si è incrinato. Se prima si trovavano insieme sul divano a baciarsi appassionatamente, poco dopo si sono ritrovati sul divano. Uno accanto all’altro, conin lacrime.ha deciso di tornare sui propri passi e di lascia reche è crollata in lungo pianto.ha dichiarato di non sentirsi pronto a proseguire la relazione e di non sapere come gestire i propri sentimenti. La rottura è stata rapida e inaspettata, con il giovane che ha spiegato che non c’era più un modo per far funzionare le cose. “Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione.non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia.