Ilfattoquotidiano.it - Per me l’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma non è censura: torniamo alla realtà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poiché siamo un Paese senza problemi, con un governo liberale e progressista e siccome c’è la pace nel mondo, potevamo permetterci la polemica di fine anno sue sulla sua esclusione al concerto di. E invece.E invece si assiste a una passerella di ricchi soggetti privilegiati che esercitano il loro diritto al piagnisteo per la presuntaai danni di un loro collega. Per frasi contenute in alcune canzoni che, se fossero pronunciate in una scuola all’indirizzo di qualsiasi compagna di classe, richiederebbero misure disciplinari anche gravi. Se ne deduce che chi, nello star system, in questo momento sta gridando allo scandalo ha frequentato con scarso profitto l’obbligo scolastico.Premetto che non conosco, se non per cronachette di scarsa qualità utili a fare clickbaiting, e che poco o nulla me ne cale della sua esclusione o della sua presenza a qualsivoglia manifestazione canora.