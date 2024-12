Ilrestodelcarlino.it - Paziente aggredisce verbalmente i sanitari: calmato da vigilantes

Aggressione (verbale) al personale ospedaliero al padiglione Vallisneri del ‘Morgagni Pierantoni’, dove si trova l’accettazione del laboratorio analisi: una persona, arrabbiata perché non è stato possibile eseguire l’esame richiesto per mancanza di documentazione e tesseraa, ha minacciato gli addetti di vendette e ha preso a pugni il vetro divisorio. L’uomo è statodall’arrivo di una guardia giurata, andando poi al Cup di via Colombo. "Siamo preoccupati del continuo aumento di questi casi", dice Rita Briccolani sindacalista della Cisl Fp di Forlì.