Patentino Digitale | al via nelle scuole italiane per promuovere l’alfabetizzazione digitale

Gli studenti dellesecondariepotranno presto conseguire il, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dal Presidente dell’Autorità per le GaranzieComunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella. L’iniziativa mira a rafforzare le competenze digitali e critiche dei giovani, affrontando temi fondamentali come la tutela della web reputation, la disinformazione e il funzionamento delle piattaforme digitali. Obiettivi del progetto: educazionecome strumento di cittadinanza Il progetto si integra nel curricolo di educazione civica, introdotto dalla legge 92/2019, e prevede percorsi di alfabetizzazionee mediatica promossi dai Co.re.com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni).