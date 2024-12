Ilrestodelcarlino.it - Parma, sequestro sotto l’albero: confiscati 791 articoli natalizi non a norma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 dicembre 2024 – La Guardia di finanza diha sequestrato 791particolarmente richiesti nel periodoo – tra cui prodotti da cucina, soprammobili, accessori e decorazioni – venduti in un emporio del quartiere San Lazzaro, nella prima periferia della città. Il materiale è stato giudicato non adopo un'ispezione mirata a verificare il rispetto del Codice del consumo. Secondo quanto emerso dalle indagini, i prodotti erano privi delle indicazioni obbligatorie, tra cui la denominazione merceologica, il nome e il marchio del produttore, il Paese di origine, la presenza di eventuali sostanze nocive, i materiali utilizzati e le avvertenze in lingua italiana sull'uso degli. Per tali violazioni, il titolare del negozio, un cittadino di origine cinese, è stato multato.