Ottavia Piana cronaca di un salvataggio | Le sue ricerche fondamentali abbiamo smarrito empatia e senso della scoperta

Fonteno. La stanchezza è tanta, ma ‘picchia’ meno del previsto. Forse alleviata dall’adrenalina, dall’orgoglio, dalla gioia che si prova dopo avere salvato una vita umana. Tra i soccorritori, c’è chi si asciuga una lacrima davanti alle telecamere, chi si concede un brindisi prima dell’alba, chi pubblica un selfie con le dita a ‘V’ in segno di vittoria. Quella arrivata alle 2.59 di mercoledì 18 dicembre, quando la barella che trasportaspunta dall’oscura, angusta e impervia bocca dell’Abisso Bueno Fonteno, il labirinto roccioso nel quale già nel luglio 2023 la speleologa era rimasta intrappolata. Una delle cavità carsiche più estese d’Italia, con i suoi 19 chilometri per 515 metri di profondità.Un paradiso da scoprire, per gli amanti di speleologia. Un paradiso che si è trasformato in inferno.