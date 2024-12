Iodonna.it - Negata la possibilità per la seconda mamma di una coppia omogenitoriale di usufruire del congedo paternità: la Corte di appello di Brescia ha ritenuto la norma discriminatoria e ha chiesto l'intervento della Corte Costituzionale

La battaglia legale che potrebbe ridisegnare i confini dei diritti genitoriali in Italia è iniziata da una richiesta apparentemente semplice. Due donne, entrambe riconosciute come madri dallo Stato italiano, hannodi poterdei dieci giorni didiretribuito che la legge garantisce a ogni padre. Una richiesta che, però, si è trasformata in un caso arrivato fino alla. Donne e madri: 9 libri da non perdere che ne parlano X Due madri e undinegatoLe due madri si sono domandate: perché, se lo Stato le riconosce entrambe come genitori, allamadre dovrebbe essere negato quel diritto che viene automaticamente riconosciuto a qualsiasi padre? Leggi anche › Milano obbligata a fermare la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali L’INPS, l’ente che gestisce questi congedi, si è trovato di fronte a un cortocircuito: la legge, infatti, parla esplicitamente di “di”, ma cosa succede quando il secondo genitore è una donna? La burocrazia si è inceppata, perché il sistema informatico non prevedeva questa