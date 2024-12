Musical | I tre moschettieri in versione opera pop arriva domani sera al Palapartenope

Leggi su Ildenaro.it

, venerdì 20 dicembre, a Napoli al“I TrePop”: lo spettacolo inedito prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo in cui il classico di Dumas prende nuova vita intrecciando musica, prosa e danza in un racconto emozionante e coinvolgente.Un viaggio epico nel cuore della Francia del XVII secolo con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone nei ruoli di Athos, Porthos e Aramis e il tocco innovativo ed elegante di Giuliano Peparini al quale è affidata la direzione artistica e la regia; le coreografie sono curate da Veronica Peparini e Andreas Muller, i testi scritti da Alessandro Di Zio e le musiche composte da Giò Di Tonno.In scena una straordinaria avventura di amicizia, amore e coraggio. I tre, Athos, Aramis e Porthos, interpretati dall’autore Giò Di Tonno, Graziano Galatone e Vittorio Matteucci, non sono solo eroi sul palco: sono simboli di un’amicizia che trascende il tempo.