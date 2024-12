Ilfattoquotidiano.it - Morto Matteo Brigandì, storico avvocato di Umberto Bossi ed ex parlamentare della Lega

Nord ai tempi di. A darne la notizia è La Nuova Padania, che spiega come ille si sia spento dopo una lunga malattia. Originario di Messina ma trapiantato a Torino,aveva 72 anni. Senatore e deputato per il Carroccio, è stato anche membro del Consiglio superioremagistratura.Negli ultimi anniera stato protagonista di una battagliale contro il partito diSalvini. Solo pochi giorni fa il tribunale civile di Milano ha condannatoNord per l’indipendenzaPadania al pagamento di 3 milioni di euro a favore dell’“a titolo di compensi professionali”. Oltre due anni faera stato assolto dall’accusa di patrocinio infedele e autoriciclaggio ribaltando il verdetto di condanna di primo grado.