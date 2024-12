Thesocialpost.it - Messina, tragedia sulla statale: muore una donna travolta da uno scooter

Una serata si è trasformata in lutto per la comunità di Santa Teresa di Riva e Roccafiorita. Catena Russo, 58 anni, ha perso la vita dopo un grave incidente avvenutoStrada114 a Sant’Alessio Siculo. Laè morta nella notte all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, dove era arrivata in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate.Leggi anche: Va in ospedale per un’ecografia e scopre un tumore di quattro chili: operato e salvato. “Ero lì per un dolore al fianco”L’incidente è avvenuto mentre laattraversava la strada. Uno, guidato da un ragazzo di 17 anni di Furci Siculo, l’ha. L’impatto è stato violento. Catena Russo ha riportato la frattura scomposta della gamba destra e un trauma cranico. L’ambulanza del 118 l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo avvenuto dopo la mezzanotte.