Mercato auto UE vendite in calo dell’19% a novembre Male elettriche e ibride plug-in

Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto UE, vendite in calo dell’1,9% a novembre. Male elettriche e ibride plug-in

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le immatricolazioni dinell’Unione Europea sono diminuite dell’1,9% a, dato che porta il consolidato da inizio anno ad un +0,4%. Una situazione di sostanziale stabilità (tendente alla stagnazione), soprattutto perché il buon andamento del primo semestre ha compensato i cali degli ultimi mesi.A, solo la Spagna tra i quattro grandi mercati continentali ha registrato una crescita: +6,4%, che diventa +5,1% se si considera il periodo gennaio-. La Francia ha perso il 12,7% (-3,7% negli undici mesi), l’Italia il 10,8% (-0,2%) e la Germania lo 0,5% (-0,4%).Per quanto riguarda le alimentazioni, asono diminuite sia leche le quote di vetture a benzina e diesel, rispettivamente del 7,8 e del 15,3%. Con fette didel 30,6 e 10,6 per cento.Ottime notizie per lenon ricaricabili: le loro immatricolazioni sono aumentate del 18,5% ae la loro quota diè salita al 33,2%, rispetto al 27,5% del2023, superando le immatricolazioni dia benzina per il terzo mese consecutivo.