Magnifica feat Silek è il nuovo singolo degli Zagreb

È disponibile sulle piattaforme digitali “” (Dischi Soviet), il, estratto dall’ EP “TERRA BRUCIATA”.“” è un brano realizzato in collaborazione con(Simone Celi), noto rapper della scena underground padovana. La collaborazione risale al 2023, quando scrisse una barra per un vecchio brano della band, poi portato live in numerosi locali e festival. La canzone rappresenta il legame che unisce queste due diverse realtà musicali, un’esperienza unica, un brano d’impatto composto da una struttura esplosiva. Il testo affronta temi come la rabbia, l’ignoranza, le difficoltà nel raggiungere i sogni di una società che sempre meno ti ascolta. Ad arricchire il progetto, un lyric video realizzato e montato da Giulio Beniero, batterista dei