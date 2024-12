Ilfattoquotidiano.it - Influenza aviaria, la California dichiara lo stato d’emergenza. In Louisiana il primo caso umano grave

Da almeno due mesi laerano nell’occhio del ciclone per l’aumento progressivo dei casi di, per la scoperta del virus nel latte crudo e per ilpediatrico per fortuna senza gravi conseguenze. Oggi arriva la notizia che il governatore dem della, Gavin Newsom, hato lodi emergenza per l’tra i bovini da latte, un netto riconoscimento della crescente gravità della diffusione del contagio. Un annuncio è arrivato dopo la notizia che un individuo inricoverato in ospedale per ildinell’uomo negli Stati Uniti. C’erano stati diversi casi di infezione in più Stati tra i lavoratori del settore, ma risolti con pochi giorni di sintomi e nessun ricovero.Lanon è stata tra i primi stati a rilevare il virus dell’, H5N1, nei bovini da latte.