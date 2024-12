Ilnapolista.it - In Arabia Saudita Usyk e Fury per la storia della boxe, ma a Riyad non frega niente a nessuno (Guardian)

“Una settimana aè un’esperienza spettrale”, scrive l’inviato delinper l’incontro per il titolo dei pesi massimi tra Oleksandre Tyson. La nota non è sportiva, ma contestuale e politica. Ilin sostanza scrive che – come era accaduto anche le Finals del tennis femminile – asembra importare nulla dell’evento. Anzi, la gente nemmeno lo sa. “Lasembra una voce misteriosa dall’altra parte del mondo”.“È difficile valutare quante delle sette milioni di persone che vivono in questa vasta e brulicante città siano anche solo a conoscenza del fatto chedifenderà i suoi titoli mondiali dei pesi massimi controsabato sera, in una rivincita del loro primo incontro aappena sette mesi fa. Ho trascorso ore questa settimana in compagnia di vari autisti Uber, mentre attraversavamo la città, e gli uomini più chiacchieroni tendono a fare due domande: da dove vieni? Perché sei qui?”.