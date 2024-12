Metropolitanmagazine.it - Il fragile equilibrio dell’Ucraina oggi

Ucraina: Zelensky ammette le difficoltà militari mentre l’Occidente si divide su come affrontare la Russia.Il conflitto in Ucraina è giunto a un momento cruciale, tra una guerra che non accenna a fermarsi e un futuro diplomatico ancora tutto da costruire. Il presidente Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che la riconquista dei territori occupati, come Crimea e Donbass, è al momento fuori portata sul piano militare, chiedendo un maggiore impegno internazionale. Ma mentre Kyiv cerca sostegno, le divisioni tra i leader occidentali e la presenza ingombrante di Vladimir Putin complicano ogni passo verso la pace.Ucraina: tra diplomazia e conflitto, il cammino incerto verso la paceMentre il conflitto in Ucraina prosegue senza una fine chiara, il presidente Volodymyr Zelensky traccia un quadro spietato della situazione: la riconquista di Crimea e Donbass con la forza militare è, almeno per ora, un obiettivo irrealizzabile.