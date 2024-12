Top-games.it - I PERSONAGGI più in SOVRAPPESO nei videogiochi

Leggi su Top-games.it

più inall’interno del mondo dei. Una lista deiche più ci hanno stupito per la loro forma fisica, soprattutto neipicchiaduro, dove la maggior parte delle volte ci mostrano una velocità ed una potenza non da meno rispetto a tutti gli altridel roster.Andiamo a scoprire assieme cinque di questi incredibili, e che impatto hanno avuto all’interno del mondo videoludico. Come già detto, vedrete soprattuttopresi dal genere picchiaduro, ma fate attenzione, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo, quando si tratta di scegliere protagonisti presi dal mondo dei.Quinto posto tra i 5più inper BOBCome prima scelta per questa classifica non potevamo non citare Bob,o della serie di Tekken.