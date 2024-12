Ilrestodelcarlino.it - Giubileo 2025: Ravenna rende i suoi monumenti più inclusivi e accessibili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con ilalle porte ididiventano più. L’ultimo tassello di questo percorso, portato avanti dall’Opera di religione, è la guida ‘Il volto della speranza risplende nei mosaici di’, presentata ieri al Palazzo arcivescovile. "Uno strumento – ha sottolineato il vescovo Lorenzo Ghizzoni – che sarà presto disponibile per tutti, un ulteriore sussidio per scoprire la città e la sua bellezza". Quattro gli itinerari giubilari legati alle chiese e ai mosaiciti. "Il primo – ha spiegato don Lorenzo Rossini, direttore dell’Ufficio Beni culturali della diocesi – ripercorre iUnesco gestiti dall’Opera, gli altri sono dedicati al culto Mariano, alla spiritualità di Dante e alla figura di Sant’Apollinare. È un cammino a tappe da vivere non solo dal punto di vista turistico, ma anche spirituale".