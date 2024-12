Laprimapagina.it - Fuga di gas: cosa fare subito e i numeri utili da contattare

In caso di pericolo didi gas, è fondamentale agire rapidamente e con attenzione per garantire la sicurezza tua e delle persone intorno a te. Eccoin caso didi gasNon accendere né spegnere luci o apparecchi elettriciEvita qualsiasi azione che possa provocare scintille, come accendere la luce, usare il telefono o accendere fuochi.Aprirele finestreVentila la stanza per disperdere il gas nell’aria e ridurre il rischio di esplosioni.Chiudere il rubinetto generale del gasLocalizza il rubinetto del gas (spesso vicino al contatore) e chiudilo.Nonzzare fiammiferi o accendiniEvita qualunque fonte di calore, incluse sigarette accese.Allontanati dal luogo e avvisa chi si trova nelle vicinanzeMetti in sicurezza le persone e tieniti a distanza dalla zona interessata.