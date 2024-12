Sport.quotidiano.net - Forlì Calcio: rivoluzione in attacco, arriva Michele Trombetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilcontinua a cambiare volto sul mercato, in vista della seconda parte di stagione. Ieri sera la società di viale Roma ha comunicato la risoluzione del contratto del 30enne attaccante olandese Stevy Okitokandjo, che sta trattando con un paio di società il nuovo ingaggio. I biancorossi hanno ringraziato il centravanti per l’impegno e la serietà dimostrata: ha collezionato 7 presenze segnando anche 4 reti. Termina così la favola biancorossa del bomber che nel corso della sua carriera ha disputato 4 partite nella Coppa Libertadores, l’equivalente della Champions League europea. Nel reparto d’è già uscito Mario Merlonghi: le partenze preludono a un grande colpo in entrata, che secondo le voci dovrebbe essere annunciato oggi. Si tratta di. Ad ogni modo, con la partenza di Okitokandjo sono cinque i giocatori che non fanno più parte della rosa della squadra capolista che, dopo il match in trasferta di Imola di domenica prossima, affronteranno il girone di ritorno.