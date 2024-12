Terzotemponapoli.com - Fiorentina-Napoli, vendita vietata ai residenti in Campania, modalità d’acquisto per il settore ospiti

– Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi didella 19° giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma il 04/01/2025 h 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze riportate dal sito ufficiale della: REGOLE E LIMITAZIONI DIA seguito delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos l’acquisto dei biglietti di ogniin tutte le fasi dinon è consentito ainella Regione, compresi i sottoscrittori di tessera del tifoso, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti.ACQUISTO SETTORI LOCALIObbligo di InViola Premium/Gold Card per ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, in tutti i settori ad eccezione di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.