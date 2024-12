Ilgiorno.it - E Luca Lucci alla fine parlò: ammissioni sull’appartenenza a un gruppo di narcos

Milano, 19 dicembre 2024 – Al quarto interrogatorio di garanzia negli ultimi 79 giorni,ha deciso di rompere il silenzio, scegliendo per la prima volta di non avvalersi della facoltà di non rispondere e di replicare alle domande del gip Fabrizio Filice. Dal penitenziario di Voghera, l’ormai ex capo della Sud milanista, assistito dall’avvocato Jacopo Cappetta, ha ammesso di aver fatto parte deldi narcotrafficanti in grado – stando all’ultima inchiesta della Squadra mobile – di movimentare solo nel periodo compreso tra il giugno del 2020 e il febbraio del 2021 tre tonnellate di hashish, 225 chilogrammi di marijuana e 53 chili di cocaina. L’asse con l'albanese Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dai pm Rosario Ferracane e Leonardo Lesti, il Toro e il socio albanese Fatjon Gjonaj (ancora ricercato dpolizia) sarebbero stati a capo di una banda di narcotrafficanti, governata attraverso i messaggi criptati sulla piattaforma di messaggistica SkyEcc.