Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Inter? Bello essere accostato a loro. Al momento…”

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-19 15:27:29 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:Gli ottavi di finale di Coppa Italia si concluderanno a San Siro, in occasione della sfida dell’contro l’Udinese. Osservato speciale Jaka Bijol. Il difensore sloveno è un obiettivo di mercato dei nerazzurri, e proprio riguardo queste voci lo stesso calciatore ha parlato,vistato a The Italian Football Podcast: “sentire il mio nomeall’, ma nel calcio sappiamo che ci sono tante voci in giro, quindi finché non c’è qualcosa di concreto non c’è molto di cui parlare“.Bijol: “L’la più forte in Italia. Voglio giocare in Champions e Premier”“Credo che l’sia ancora la squadra più forte in Italia, contro la Lazio hanno dimostrato ancora una volta dipronta quando arrivano le grandi partite”.