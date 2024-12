Concerto Capodanno shitstorm social su colleghi solidali con Tony Effe | Emma replica infuriata

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – È buferacontro gli artisti che hanno espresso solidarietà a, il rapper escluso daldial Circo Massimo di Roma dopo giorni di polemiche. L’hashtag #è in tendenza, con accuse rivolte aiche hanno fatto quadrato intorno al rapper romano: “Non osare mai più parlare di femminismo e di diritti delle donne”, scrive una utente adMarrone, che: “Mamma mia che despota. Quanta confusione. Censura artistica e diritti delle donne. tutto nello stesso pentolone. Giusto per offendermi a prescindere. Brava”. La polemica travolge anche Mahmood e Mara Sattei, che si sono ritirati dall’evento romano di fine anno sempre in solidarietà con. Nel mirino finiscono anche Giorgia e Noemi, che avevano postato messaggi contro la censura del rapper e che vengono accusate di incoerenza con le loro posizioni a favore delle donne.