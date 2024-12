Ilrestodelcarlino.it - Com’è la nuova maternità del Sant’Orsola: foto e video

Bologna, 19 dicembre 2024 – Si svela ladel Policlinico Sant'Orsola di Bologna, nel segno della tecnologia più avanzata e dell’umanizzazione. Il taglio del nastro questa mattina, dopo quattro anni di cantiere. Chiamata "La Culla di Bologna", nasce da un progetto da oltre 45 milioni di euro, finanziato dalla Regione. La vera novità sono le vasche per il parto in acqua. Il padiglione (4N) da quasi 9.000 metri quadrati ospiterà le attività dedicate alle emergenze e ai servizi ad alta intensità di cura delle unità operative di ostetricia e medicina dell'età prenatale, ginecologia e fisiopatologia della riproduzione umana, neonatologia e terapia intensiva neonatale (con 27 posti letto) e chirurgia senologica. Sala parto e parto in acqua alSale operatorie e nuovi spazi Il progetto: cosa cambierà in futuro: i numeri delDe Pascale: “Spazi e strutture all’avanguardia” Sala parto e parto in acqua alNel nuovo padiglione si trovano otto sale parto moderne, alcune dotate di liane, di cui due attrezzate per il parto in acqua, ampie al punto da consentire la presenza del partner durante tutta la fase del travaglio.