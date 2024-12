Ilrestodelcarlino.it - Chiuso B&B dopo il check in da remoto: i controlli della polizia

Cesena, 19 dicembre 2024 – L’affittacamere di Gambettola nei cui locali lanei giorni scorsi aveva individuato un uomo in possesso di un significativo quantitativo di cocaina e in relazione al quale il gestorestruttura aveva comunicato alla questura un nome diverso da quello reale, dovrà sospendere la sua attività per dieci giorni. Ieri mattina infatti gli agenti del commissariato di Cesena hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore Claudio Mastromattei che ha disposto la sospensionelicenza alla struttura ricettiva di Gambettola all’internoquale i poliziottisquadra mobile avevano arrestato un ospite trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente. Gli approfondimentidivisioneamministrativa, svolti in stretta connessione con quelli digiudiziaria, avrebbero in effetti permesso di accertare che il nominativopersona arrestata, così come quelli di altri ospiti, due dei quali pluripregiudicati, non erano stati comunicati alla questura.