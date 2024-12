Agi.it - ChatGPT gratis su Whatsapp: ecco come usarlo

AGI -approda su. Basta salvare in rubrica il numero 1-800-242-8478 ed è possibile chattare con l'intelligenza artificiale di OpenAI, addestrata su una quantità enorme di testi per rispondere in modo naturale a una vasta gamma di domande. La novità è stata presentata in occasione del decimo giorno dei “12 giorni di OpenAI”, l'iniziativa in cui verranno presentati, durante il periodo natalizio, nuovi modelli di intelligenza artificiale. Il nuovo servizio, fruibile sulla nota app di messaggistica istantanea di Meta, ha l'intento di rendere più accessibile l'utilizzo del chatbot die allargare la platea degli utenti. Infatti, è un servizio gratuito per il quale non è necessario possedere un account OpenAI e la sottoscrizione di un abbonamento mensile. L'azienda di San Francisco, che ha lanciatodue anni fa, ha sottolineato che il servizio suè ancora in fase sperimentale, perciò prevede dei limiti.