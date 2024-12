361magazine.com - Cecilia Rodriguez: una nuova dedica indirizzata al papà Gustavo

ripropone sui social unaal suo. Le dolci parole ad un passo dal Natalein vista dell’arrivo delle festività natalizie è super impegnata insieme a suo marito Ignazio Moser tra eventi e cene di gala. Per la giovane modella e il noto sportivo questo sarà il primo Natale da sposati ma sarà anche un Natale diverso a causa dell’incidente che ha subito ildella showgirl.infattilo scorso 5 dicembre è rimasto coinvolto in un incidente.si trovava in un capannone a Gallarate, dove improvvisamente è scoppiato un incendio che gli ha causato gravi ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. Ancora oggi è ricoverato nel riparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.Leggi anche Natale e Capodanno in famiglia con la grande offerta Mediaset.