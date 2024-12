Oasport.it - Calcio, Italia sempre nona nel ranking FIFA: Argentina si conferma al comando

Il 2024 è prossimo ai titoli di coda e nelmondiale l’ultimo aggiornamento delquanto già si sapeva. L’, campione del mondo in carica, chiude l’anno in vetta come era già accaduto nel 2023. La formazione sudamericana, forte dei suoi 1867.25 punti, precede la Francia (1859.78), vice campione del mondo, e la Spagna (1853.27), campione d’Europa in carica. A completa la top-5 troviamo l’Inghilterra con 1813.81 punti e il Brasile con 1775.85 punti.L’è nella stessa posizione di trenta giorni fa, ovvero in. La formazione di Luciano Spalletti, qualificata ai quarti di finale della Nations League 2025, sta cercando di trovare una minima identità, dopo la disastrosa esperienza negli Europei in Germania della scorsa estate. Vedremo se l’anno venturo sarà portatore di buone notizie per la Nazionale, bisognosa di una chiara inversione di tendenza.