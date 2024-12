Ilrestodelcarlino.it - Blitz a Campiglione: “Qui sta nascendo un ospedale sicuro e all’avanguardia”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 19 dicembre 2024 – La prima cosa è la luce, a riempire ogni spazio, e poi l’aria, le possibilità, la bellezza di una costruzione che racconta il futuro. È il nuovodi, l’della provincia di Fermo e forse anche della regione tutta, in via di completamente la struttura per opera della ditta Carron che ieri ha voluto organizzare un momento di festa per i propri dipendenti, da condividere con il territorio. E infatti sono arrivati tutti, a partire dal presidente della Regione Francesco Acquaroli con l’assessore alle infrastrutture Baldelli, i consiglieri Putzu e Marinangeli, il sindaco Calcinaro, il presidente della Provincia Ortenzi, gli assessori e tutti i tecnici che in questi anni hanno lavorato senza sosta al cantiere. Una storia lunga e travagliata quella del nuovo, in mezzo c’è stato il Covid e i servizi da riorganizzare, gli spazi da dedicare alle malattie infettive, le sale operatorie da ripensare, la sala per la rianimazione, quella per il parto.