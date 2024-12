Inter-news.it - Bijol, occhi Inter addosso! Ma in Serie A piace pure un altro – CdS

Serata da osservato speciale per Jaka, che avrà glidi tutto il mondo, visto che la partita contro l’Udinese si giocherà a San Siro. Ma in ottica mercato, il club nerazzurro monitora anche undifensore dellaA.OSSERVATO – Dopo la sfida in campionato a Udine, ora quella di Coppa Italia ma a San Siro. Serata sicuramente non banale per. Il difensore sloveno, com’è già noto,tanto alla dirigenza dell’, che vorrebbe portarlo a Milano per rinfrescare e rafforzare la difesa nerazzurra, composta da due ultratrentenni come Francesco Acerbi, prossimo ai 37 anni, e Stefan de Vrij, vicino ai 33. Entrambi perin scadenza di contratto il prossimo 30 giugno., 26 anni il prossimo febbraio, rientra nei parametri selezionati da Oaktree. Si tratta di un difensore giovane, che ha già accumulato tre anni di esperienza inA, e di buon affidamento.