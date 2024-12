Lettera43.it - Berlinale 2025, via la mascotte dell’orso dal poster ufficiale

Per i 75 anni, laha deciso di rompere con la tradizione e abbandonare l’iconico orso. La celebre e tenera, che caratterizza anche i premi assegnati a film e registi, non compare suldella nuova edizione, in programma nella capitale tedesca dal 13 al 23 febbraio. Al suo posto c’è invece un design rinnovato e astratto che comprende forme geometriche dai colori vivaci e variopinti e un carattere improntato al minimalismo. Per la prima volta, inoltre, la locandinaè disponibile in versione key visual animata, già diffusa sui canali social dell’evento. Non è però la prima volta che il Festival internazionale del cinema abbandona l’orso nel: era infatti successo nel 2015 quando, per la 65esima edizione, si optò per un sipario scintillante.LEGGI ANCHE:, Todd Haynes sarà presidente di giuriaLaabbandona l’orso nel: le parole dell’autrice SchramkeCome spiegato in un comunicato, il nuovo progetto intende mettere al centro il concetto di tempo.